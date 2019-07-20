港星任達華今(20日)上午在廣東出席活動時，遇到一名不明男子突然衝上台，向他先是戳了一刀後又揮刀試圖繼續攻擊，造成任達華腹部流血，緊急送醫後，稍早任達華的病床照和診斷書流出，可見上頭寫著：「肝臟大小、型態及各葉比例未見異常」、「危急值：否」，經紀公司也發聲請大家放心。
據《網易娛樂》報導，任達華遇刺緊急送醫後，便立刻接受電腦斷層檢查，診斷書稍早曝光，可見在任達華腹部的診斷結果如下：「左側腹直肌局部見小氣泡。其前方脂肪密度增高，肝頂部見小氣泡。肝臟大小、形態及各葉比例未見異常。包膜光滑，肝實質密度均勻，未見明顯結節」，確認沒有生命危險跡象。
而對此，任達華所屬的英皇娛樂回應：「華哥今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況隱定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。」
(中時電子報)
#任達華
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