任達華入院後看來狀況穩定。（圖／翻攝自湖海洋_Ocean微博）

港星任達華今(20日)上午在廣東出席活動時，遇到一名不明男子突然衝上台，向他先是戳了一刀後又揮刀試圖繼續攻擊，造成任達華腹部流血，緊急送醫後，稍早任達華的病床照和診斷書流出，可見上頭寫著：「肝臟大小、型態及各葉比例未見異常」、「危急值：否」，經紀公司也發聲請大家放心。

據《網易娛樂》報導，任達華遇刺緊急送醫後，便立刻接受電腦斷層檢查，診斷書稍早曝光，可見在任達華腹部的診斷結果如下：「左側腹直肌局部見小氣泡。其前方脂肪密度增高，肝頂部見小氣泡。肝臟大小、形態及各葉比例未見異常。包膜光滑，肝實質密度均勻，未見明顯結節」，確認沒有生命危險跡象。

港星任達華廣東遇襲被捅刀 下台滿手血急送醫

而對此，任達華所屬的英皇娛樂回應：「華哥今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況隱定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。」

(中時電子報)