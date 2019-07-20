環保署表示，近期國人關心我國香品CNS標準比大陸寬鬆一事，環保署及經濟部標準檢驗局，針對香品的品質分別進行資料統計及抽驗，對於2件抽驗不符合揮發性有機化合物項目標準的香品，標準檢驗局也將依規定辦理後續下架及改善事宜。

另外，台灣與大陸香品揮發性有機物標準，經標準檢驗局確認是以不同的方式進行檢驗，建議不宜直接進行比較，環保署也於委辦計畫成果報告中進行補充說明。有關香品重金屬鉛、鎘、汞、鉻、砷含量，經檢測均符合限量要求。

不過媒體及國人關切標準檢驗局應對相關標準進行檢討，標準檢驗局將與環保署合作，優先評估修正CNS重金屬限量值，同時保障國人健康，未來標檢局也將加強市售香品抽驗。

環保署表示，台灣信仰自由，對於民俗宗教儀式產生燃燒香支、紙錢等行為均表示尊重。但為了顧及民眾的健康，環保署鼓勵國人透過紙錢集中焚燒、以善代金、以米代金、以功代金等各種方式落實環保友善祭祀。

內政部民政司也推行「好人好神運動」，呼籲從事宗教信仰相關活動時，以愛鄉愛土實際行動展現宗教利他精神。如有使用香品、紙錢或舉行廟會慶典等情形，應注意減少燃燒香品、蠟燭、紙錢與燃放爆竹煙火，及可能產生不利人體健康的化學物質。

(中時 )