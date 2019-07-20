珍奶飛機杯是ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB x TENGA合作商品。(翻攝@TENGASTORETOKYO推特)

日本近年瘋珍奶已沒有極限，除了有為了買珍奶排隊6小時的新聞外，還有不少人發明如珍珠麻婆豆腐、珍珠咖哩等奇怪的創意料裡，最近，連日本情趣用品大廠也跟風推出「珍珠奶茶飛機杯」，讓台灣網友崩潰，「不要玩食物阿」、「珍珠哪裡得罪你們了」。

情趣用品知名品牌「TENGA」在東京店，在TENGA STORE TOKYO官方推特上發文表示「大家最愛的珍珠」並貼上最新「珍珠奶茶飛機杯」照片，粉紅色的外觀類似草莓口味的奶茶，裡面加入了類似蒟蒻和珍珠，TENGA官網表示，這是和潮牌ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB聯名合作杯第三版，而且是限量品，只能在日本TENGA東京店才能買到。

據了解，此款珍珠奶茶飛機杯僅是外觀加了珍奶圖案，其他內容與一般飛機杯商品一樣，已在本月13日開始販售，售價4000日圓。

貼文一出，引網熱議，有網友說，「吸管要插在哪裡」、「以前都不知道原來TENGA是飲料啊」，但更多網友崩潰表示，「日本人你你們夠了喔」、「不要玩食物！」、「珍珠奶茶不是這樣給你們消費的」、「放過珍珠好嗎」、「珍珠到底哪裡得罪你們了」。

(中時電子報)