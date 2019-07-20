美軍印太司令部司令戴維森(Admiral Philip Davidson)周四（18日）在科羅拉多州阿斯彭安全論壇上描述了近年來中共軍力迅速擴張的狀況。他說，從武器裝備的數量來說，中共軍力即將超越美軍在印太地區的部署。「當我檢視作戰能力與軍隊面對的問題時，我們看到在未來一、兩年中，中國實質上將在數量上超越印太司令部所能指揮和控制的軍事資源」。

美國之音報導，美軍印太司令部屬下有38萬軍人和文職人員。其中，太平洋艦隊擁有200艘軍艦，包括5個航母戰鬥群，1100架飛機和13萬名水上兵力和相關文職人員；海軍陸戰隊太平洋部隊擁有8萬6千名軍人和640架飛機；空軍太平洋部隊擁有4萬6千名飛行員、地勤人員和相關文職人員以及420架飛機；陸軍太平洋部隊則有11萬人和300架飛機。

「我們看到他們在空中、海上、陸地、太空和網域的能力建設。如果我們不主動積極地採取行動，我們將遇到中國真的在下個年代中期超越我們的風險」。戴維森上將說，因為中共正在大力發展軍事科技，中共軍力的品質可能也會在不久的將來超過美軍。

美國去年公布的國防戰略將中國大陸和俄羅斯視為主要競爭對手。五角大樓和軍方最高官員們稱，大陸是美國將長期面對的安全威脅，但是美國擁有一項大陸不具備的優勢，那就是美國在印太地區的盟友和夥伴關係。

戴維森於論壇上指出，他一直希望能與中國南部戰區司令部建立熱線聯繫管道，以降低在南中國海發生衝突的風險，但陸方尚未作出積極回應。

(中時 )