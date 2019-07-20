水手投手李克(Mike Leake)今日先發對戰天使，揮別上一場單局爆的陰霾，重拾身手後丟出生涯代表作，主投9局僅用97球，前8局讓天使24上24下，可惜第9局面隊首名打者被敲安打，無緣締造大聯盟百年來第24次完全比賽。

李克上次先發同樣面對天使，結果僅投0.2局就被狂敲8支安打、失7分有4分自責分，休息7天後捲土重來再次面對天使，結果今日展現超神壓制，前8局沒讓天使任何打者站上壘包，表現令人驚艷。

李克前8局僅用75顆球，將要達成完全比賽的氛圍濃烈，不過眾所矚目的第9局，遭到天使首名打者瑞吉福(Luis Rengifo)逮中變化球，敲成右外野方向的落地安打，完全比賽和無安打都破功。接著李克似乎有點自亂陣腳，對下一棒K.史密斯(Kevan Smith)連丟4顆壞球保送，二、三壘有人的情況下，李克回穩抓下3個出局數，拿下完投完封勝。

而水手打線也很爭氣，替上次0比13遭到天使完封報仇，4、5、6三局接連攻下分數，再加上沃格巴克(Dan Vogelbach)單場雙響炮奠定勝基，最終水手以10比0大勝天使，只可惜李克無法上演精彩完全比賽，而大聯盟上次完全比賽要追溯到2012年，同樣是水手隊的「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)締造。

李克投出生涯第6次完投勝，差點完全比賽卻在第9局崩盤，而巧合的是昨天日職樂天金鷲隊先發投手美馬學也有同樣戲碼，前8局投出完全比賽，可惜最後一局出現保送和安打，無緣完全比賽及無安打比賽，最後僅以5比1對戰軟銀收下完投勝。

(中時電子報)