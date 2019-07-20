香港知名藝人任達華，今天上午在廣東中山出席商業活動時，突遭當一名穿灰色背心年約30歲的男子突然走上活動舞台，持刀刺入腹部，任達華當場血濺舞台，消息傳開震驚全球華人界。

林俊傑2015年元旦遭陳彥衡（圖左）毆傷。（圖／本報系資料照片）

不止是任達華，國內外歷年發生藝人遇襲事件，且發生地點經常是明星們的公開行程。「JJ」林俊傑2015年元旦在西門町舉辦簽唱會，不少粉絲聚集只為目睹偶像一面，沒想到竟有一名高壯男子上台，突如其來朝JJ揮了一拳，嚇得在場工作人員上前包圍，事後林俊傑送醫檢查，所幸只有左側耳部挫傷，並無大礙。

事後警方也查出毆打的嫌犯名為陳彥衡，他事後供稱是想紅才這麼做。但陳彥衡之後卻在臉書PO文，直指林俊傑搞大女性朋友肚子又付封口費，氣不過才會以此表達不滿；不過對於他的指控，JJ方面則沒有做出回應，只有在被打隔天於網上PO文「我相信愛的力量遠超乎暴力行為！」

孫燕姿2000年簽唱會遭遇槍擊，所幸對方只是拿假槍。（圖／本報系資料照片）

孫燕姿2000在桃園中壢舉辦簽唱會，沒想到簽唱會開始沒多久，一名男子突衝上台對空鳴槍，嚇得全場歌迷一片混亂，隨後該男遭到制伏，並被逮捕。所幸事後確認該男手裡拿得僅是假槍，更坦承自己是因失業又負債，一時興起才會鑄下大錯，但強調沒有傷害孫燕姿的意圖。

川榮李奈以及入山杏奈(圖右)握手會上遭砍傷，震驚日本演藝圈。（圖／取自Instagram／合成圖）

日本女子天團AKB48去年5月在岩手縣舉辦握手會，沒想到竟有一男持鋸齒狀刀刃砍傷兩名團員川榮李奈以及入山杏奈。川榮遭砍至右手大拇指骨折，入山則是右手尾指骨折，所幸經過搶救後沒有大礙，不過此遇襲事件堪稱是近年來最嚴重事故；事後犯案的男子梅田悟隨即被捕，警方調查他並非AKB48粉絲，整起砍人事件屬無差別殺人方向偵辦，據悉他還曾對警方供稱「殺誰都好」、「當時想殺人」等偏激言論。

布萊德彼特去年力挺裘莉新片時，在紅毯上遭到惡名昭彰的記者揮拳攻擊。（圖／美聯社）

好萊塢男星布萊德彼特去年5月底時力挺另一半裘莉主演的《黑魔女：沉睡魔咒》首映會，他一現身紅毯時讓全場粉絲為之激動，親切的他走向人群簽名，但卻遭「天外飛來一拳」，好在小布閃得快，加上保鑣反映靈敏，才沒真的挨揍。而揮拳打人的是惡名昭彰的烏克蘭記者賽迪尤克（Vitalii Sediuk），他過去曾因強吻威爾史密斯被打巴掌，也曾鑽進李奧納多狄卡皮歐胯下，堪稱是好萊塢不少明星心中的黑名單！

港星任達華廣東遇襲被捅刀 下台滿手血急送醫

(中時電子報)