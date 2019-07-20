2019年大學博覽會7／20上午在台灣大學綜合體育館舉行，由亞洲大學同學精彩熱舞，揭開序幕。（王雅芬攝影）

2019年大學博覽會7／20上午開幕，主辦單位旺旺中時媒體集團中國時報王丰社長、佛光大學楊朝祥校長、南華大學林聰明校長、真理大學陳奇銘校長、台北海洋科技大學吳肇哲副校長、香港教育大學環球事務處代表何靜及時際創意傳媒暨工商時報呂庭華總經理共同啟動願景球。（王雅芬攝影）

2019年大學博覽會7／20-7／21日在台灣大學綜合體育館舉行，台北海洋科大帶來衝浪板在展攤示範。（王雅芬攝）

2019大學校院博覽會於7月20(六)舉行開幕儀式，本屆大學博覽會計有海內外三十二個參展單位所包含國內外計有： 成功大學、交通大學，亞洲大學、中國醫藥大學、東海大學、國立臺南大學、真理大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣觀光學院、新加坡管理學院(SIM) 、James Cook University、香港城市大學、香港教育大學、UCSI、德國公立威爾道大學、英國University of Warwick、加拿大ILAC、協益國際教育、Chiang Mai University International College of Digital Innovation、Kaplan Higher Education Academy、劍橋國際教育機構、杰夫禮策略行銷管理顧問有限公司、力可科技公司附設蒲思頓文理補習班、台灣知識庫(股)、INTEL、偉文文理短期補習班、精準數位策略行銷顧問、1111人力銀行、得勝者文教參展，建議高2及高3學子可撥空參觀。

中國時報王丰社長表示，大學是國家重要的基礎，古往今來，中國漢朝以來，就非常重視學術與教育，也是奠定學術教育的基礎時期；而德國的鐵血首相，也十分重視教育，使其成為世界上的強國之一，不論是歷史上或現今世界上，教育都帶給社會及國家很重要的意義。而大博會也是旺中集團非常重視的活動之一，教育是國家的根本之計，希望能透過大博會，讓台灣的年輕朋友，了解台灣教育及理想院校科系，理想是讓世界上所有的年輕朋友，都有個交流管道跟平台！

佛光大學楊朝祥校長分享，大博會至今已第24年，自己從第一屆參與到現在，這24年看到台灣教育的制度與環境改變，今日來參展的學校，都是長期對大博會的肯定與強力支持，希望學生們能對自己所念科系有更多認識，能讓由學校老師與學長姐親自跟學生做說明，實在是非常難得的機會！高等教育不僅對國家重要，也對個人的未來就業非常重要！就像當初考入師範大學後，一輩子便投身教育，所以大博會這個平台讓學生能自由選擇與諮詢校系的意義也在這裡！

南華大學林聰明校長認為，網路上收集大學各校系的資訊雖然非常容易，但能同時集結海內外不同的學校，實在不易，也能讓學生們自由選擇校系！而南華大學雖然在嘉義，但跟中正、嘉義等五所國立大學都能相互合作，就讀南華不僅能到國外，也能到其他嘉義內的其他五所大學進行修習，為加強學生未來就業力，也與各產業企業簽署產學合作，讓就業率91％的南華大學持續創造奇蹟！

真理大學陳奇銘校長則肯定高等教育的重要，真理大學的五個建築物超過一百年，也已培養十萬個校友，許多優秀校友行業遍佈全球，如航空業、餐飲業等優秀上市櫃老闆都是真理大學的校友，真理有5個學院22個系所，歡迎大家就讀。

2019大學校院博覽會將於7月20(六)~21日(日)在台北台灣大學綜合體育館(台北市羅斯福路四段1號)舉行，免費參觀。少子化已是全球趨勢，今年泰國清邁大學及英國華威大學首次參展大學博覽會，有興趣吸引眾多目光。詳細展覽資訊請上活動網站查詢。

(中時 )