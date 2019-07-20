2019大學校院博覽會於7月20(六)舉行開幕儀式，本屆大學博覽會計有海內外三十二個參展單位所包含國內外計有： 成功大學、交通大學，亞洲大學、中國醫藥大學、東海大學、國立臺南大學、真理大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣觀光學院、新加坡管理學院(SIM) 、James Cook University、香港城市大學、香港教育大學、UCSI、德國公立威爾道大學、英國University of Warwick、加拿大ILAC、協益國際教育、Chiang Mai University International College of Digital Innovation、Kaplan Higher Education Academy、劍橋國際教育機構、杰夫禮策略行銷管理顧問有限公司、力可科技公司附設蒲思頓文理補習班、台灣知識庫(股)、INTEL、偉文文理短期補習班、精準數位策略行銷顧問、1111人力銀行、得勝者文教參展，建議高2及高3學子可撥空參觀。
中國時報王丰社長表示，大學是國家重要的基礎，古往今來，中國漢朝以來，就非常重視學術與教育，也是奠定學術教育的基礎時期；而德國的鐵血首相，也十分重視教育，使其成為世界上的強國之一，不論是歷史上或現今世界上，教育都帶給社會及國家很重要的意義。而大博會也是旺中集團非常重視的活動之一，教育是國家的根本之計，希望能透過大博會，讓台灣的年輕朋友，了解台灣教育及理想院校科系，理想是讓世界上所有的年輕朋友，都有個交流管道跟平台！
佛光大學楊朝祥校長分享，大博會至今已第24年，自己從第一屆參與到現在，這24年看到台灣教育的制度與環境改變，今日來參展的學校，都是長期對大博會的肯定與強力支持，希望學生們能對自己所念科系有更多認識，能讓由學校老師與學長姐親自跟學生做說明，實在是非常難得的機會！高等教育不僅對國家重要，也對個人的未來就業非常重要！就像當初考入師範大學後，一輩子便投身教育，所以大博會這個平台讓學生能自由選擇與諮詢校系的意義也在這裡！
南華大學林聰明校長認為，網路上收集大學各校系的資訊雖然非常容易，但能同時集結海內外不同的學校，實在不易，也能讓學生們自由選擇校系！而南華大學雖然在嘉義，但跟中正、嘉義等五所國立大學都能相互合作，就讀南華不僅能到國外，也能到其他嘉義內的其他五所大學進行修習，為加強學生未來就業力，也與各產業企業簽署產學合作，讓就業率91％的南華大學持續創造奇蹟！
真理大學陳奇銘校長則肯定高等教育的重要，真理大學的五個建築物超過一百年，也已培養十萬個校友，許多優秀校友行業遍佈全球，如航空業、餐飲業等優秀上市櫃老闆都是真理大學的校友，真理有5個學院22個系所，歡迎大家就讀。
2019大學校院博覽會將於7月20(六)~21日(日)在台北台灣大學綜合體育館(台北市羅斯福路四段1號)舉行，免費參觀。少子化已是全球趨勢，今年泰國清邁大學及英國華威大學首次參展大學博覽會，有興趣吸引眾多目光。詳細展覽資訊請上活動網站查詢。
(中時 )
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