新興毒品氾濫，每年暑假是毒品犯罪高峰期，法務部保護司為了凝聚民眾反毒意識、扎根宣導教育工作，20日與雲林縣政府、教育部、衛生福利部食品藥物管理署及慈濟大學等政府及民間資源結合，在國立北港高級中學辦理「反毒報馬仔」親子育樂營活動，以貫徹新世代反毒策略，落實反毒教育。

保護司長黃玉垣表示，法務部秉持新世代反毒策略及行動綱領，統合六大緝毒系統強力查緝毒品，執行數波「安居緝毒」專案，更積極拓展預防端的宣導工作，例如與各縣市政府合作辦理社區反毒宣導、反毒行動巡迴車「石虎號」及反毒行動博物館等，透過社區宣導場次及行動車便利性，將毒品防制知識帶到民眾的面前。

法務部辦理親子育樂營的目的於強化家庭防毒及親子共學功能，藉由動態探索活動讓親子及社區民眾從互動學習中瞭解毒品的危害，從個人、家庭及社區築起防毒保護網。

活動中融入傳統手工藝製作與反毒元素，帶領學員走向社區商家宣導，以及結合雲林縣婦幼關懷協會、新住民家庭服務中心、新移民姊妹協會等單位，強化新住民家庭的毒品防制宣導，希望藉由多元豐富的課程能帶給學員們滿滿的收穫，培育小小「反毒報馬仔」健康成長，一同守護無毒家園。

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(中時 )