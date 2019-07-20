雲林斗六市公所主任祕書楊劍銘（左）說明十三里砲陣地路窄等現狀，以及即將改善的規畫。（許素惠攝）

雲林斗六市長林聖爵（中）向十三里里民說明爭取砲陣地睦鄰捐助金的情形。（許素惠攝）

雲林縣議員王又民（右二）為爭取十三里砲陣地睦鄰捐助金不遺於力。（許素惠攝）

雲林縣濁水溪南岸的國防部陸軍砲測中心，其中有6個砲陣地在斗六市十三里，因為連絡道路過於窄小，已經荒廢了1、20年，但居民仍遭到交界的林內、莿桐其他陣地試射影響，雖然僅隔條水溝，然因行政區域不屬斗六，而無法獲得睦鄰捐助金，居民認為不公，雲林縣議員王又民、斗六市公所協助，和居民達成共識，遷移電桿、路燈等，方便大型軍用車進入，並整除陣地雜樹，軍方預計9月就將進入試射擊，明年開始，該里便能獲得至少200萬元睦鄰捐助金。

王又民指出，位於斗六十三里的6個砲擊射擊用訓練場已閒置了1、20年，但是緊鄰的林內及莿桐鄉鎮村里的其他砲陣地一直在使用，其中有和十三里僅有一條水溝之隔，國軍試射演練時，巨響噪音同樣會影響到十三里，可是莿桐鄉五華等5村及林內鄉重興村都受到睦鄰捐助，每年加總約1800萬元，十三里卻一毛都沒有。

斗六市長林聖爵、王又民與十三里里長張進啟等積極向國防部爭取，林表示，將配合軍方進行電線桿的遷移及道路修整，以重新活用訓練場，助益地方申請國防部睦鄰經費。

砲兵部隊測考中心參謀主任吳方能感謝公所及地方鄉親配合，十三里的砲擊訓練場由於交通上較不符合訓練安全考量，故近年較少使用，如果地方願意配合進行電線桿遷移等工程，軍方樂觀其成。

林聖爵說，公所8月就會完成路燈等遷移及陣地整理工作，方便國軍9月進駐演練，明年可望獲得至少200萬元睦鄰捐助金，屆時會專款專用在十三里內。

(中時 )