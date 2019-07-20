新北市中和區公所今（20日）起，全國首創開辦周六調解服務。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（20日）起，全國首創開辦周六調解服務，開辦儀式由新北市法制局長黃怡騰與中和區長賴俊達共同主持，多位民意代表、25位調解委員及40多位里長均親自到場共襄盛舉，場面熱鬧又溫馨，共同見證歷史性的一刻。

黃怡騰表示，中和區公所除持續提供周三夜間調解服務外，進而開辦周六調解服務，感謝區公所全力支持及議員、里長們協助推動便民措施，並在中和區調解委員會25位兼具專業知能與社會經驗閱歷豐富的調解委員熱誠服務下，定能為市民排解紛爭、有效紓解訟源，進而推展調解業務及維護地方祥和秩序。

賴俊達表示，假日調解服務係全國首創，目的是為了要服務廣大的上班族市民，讓有調解需求的民眾可以不必請假，又能夠儘速解決法律糾紛。假日調解服務能夠順利開辦，非常感謝調解會主席余明真及全體調解委員的犧牲假期鼎力支持。

新北市中和區公所今（20日）起，全國首創開辦周六調解服務。（葉書宏翻攝）

周六調解服務的時間為每周六上午8時30分至中午12時30分，希望市民能夠多加利用。

中和區公所表示，中和區調解委員會近年來的調解受理案件數，已經從2015年的2571件，逐年成長，2018年已經到了2853件，成立案件數也從1416件增加到1703件，這不但有效紓解了各級法院的訟源，也為民眾提供更經濟的紛爭解決途徑，體認市民對調解服務的需求，經過近半年的規劃，順利推動這項便民措施。

新北市中和區公所今（20日）起，全國首創開辦周六調解服務。（葉書宏翻攝）

(中時 )