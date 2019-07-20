花蓮少子女化趨緩，國小端108學年全縣國小都有新生入學，其中月眉、鶴岡、觀音國小僅有1名新生。（資料照，張祈攝）

花蓮少子女化趨緩，國小端108學年全縣國小都有新生入學，其中月眉、鶴岡、觀音國小僅有1名新生。（資料照，張祈攝）

花蓮少子女化趨緩，今年國中小減少13班，國小部分增加2班，108學年度全縣國小都有新生入學，正式教師睽違6年終於開缺，花蓮縣政府今年針對9所偏遠國小，開編10名正式教師缺額，另有3名學前特殊教育老師，昨辦理分發，學務管理科長翁書敏指出，新任老師都將服務滿6年才能調動，希望能穩定花蓮學校師資狀況。

受到少子女化衝擊，花蓮國中小普通班人數自105學年至今減少2003人，約1成學生人數，相對影響正式教師名額，多以一年一聘的代理老師因應，導致流動率高，教育品質受影響，目前國中小代課老師數量約600人，佔老師比例20％，代理老師問題長年受到議員關注。

翁書敏指出，包括一般學校8％員額、公費生預留缺額及原住民重點學校原民師資數量控管等因素，都是教師徵選辦理的評估因素，縣府上次開缺是101學年度。

今年因應減班狀況趨緩，評估偏鄉小學師資缺乏狀況，開編國小10名缺額，另有3名學前特殊教育老師缺額，縣內共計170餘人報考，錄取率只有7％，昨完成分發，開缺學校包括鶴岡、觀音、春日、德武、萬寧、樂合、明里、三民國小各1名，長良國小2名老師，將於22日正式報到，依照偏鄉地區學校發展條例，這10名老師需服務滿6年才能調動。

今年新生入學，花蓮縣立101所國小都有新生，去年掛零的港口國小今年也有2名新生將報到，月眉、鶴岡、觀音國小僅有1名新生，總新生人數2289人，市區國小包括明禮、康樂、北昌各增加1班，中區溪口國小則減少1班。

(中時 )