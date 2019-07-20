上季超級籃球聯賽(SBL)成為史上首位包含新人王與第六人獎項的中華白後衛陳昱瑞，對自己連兩年參加瓊斯盃的感想是，「我想改變最大的就是自己心態吧！我不再像去年一樣得失心太重，無論我打多少時間，反正上去就是拚到底。」

別看陳昱瑞一副沒事的樣子，其實他一直帶著右腳足底肌膜炎傷勢硬打，甚至左肩也有不適，布滿不少拔罐痕跡，「因為我天生扁平足，本來就比較容易得到足底肌膜炎，反正就剩兩場比賽了，忍一下就過了，等瓊斯盃打完再來休息。」

談起自己今年瓊斯盃表現，目前場均6.2分、1.5籃板及1.2助攻的陳昱瑞表示，其實他今年已經不管打多打少，只要上場就是盡全力拚，絕對不在乎時間多寡，「畢竟中華白的大家都是未來國家隊的接班人，也都是我的學習對象。」

「像是我都從吳永盛、林庭謙等旅美球員身上學習，他們展現正向且一貫的打球態度，讓我很佩服，」陳昱瑞說，「老實講，我去年太過在意自己打太少，心情始終起伏不定，所以等到後來有機會上場，反而表現欠佳，今年不會了！」

至於最近中華職籃聯賽(CBL)引發接連風波，陳昱瑞表示，說自己不擔心或不關注是不可能的，畢竟這種籃球環境問題，他沒辦法去做出改變，「所以我寧願先把自己準備好，反正只要自己夠好，就可以繼續在這個籃球舞台打下去！」

(中時電子報)