柯以柔20日現身埔心牧場，參加「愛台客20th逗陣相挺感恩趴」，談到與丈夫郭宗坤的婚變進度，她坦言現在離婚官司膠著原因，「對方就是不想離婚吧。」至於3個小孩對於爸媽的婚姻狀態看法，她表示，「孩子都可以適應、接受目前的狀態，已經快2年，他們都蠻坦然的。」

柯以柔近年來比較少出現在螢光幕前，她透露原因，「應該這麼說，也沒有退出演藝圈，隨著這5、6年的工作狀態轉變，可能工作形式、分配來說，比較回歸家庭生活，所以才會選擇這樣的模式，像今天的活動時間允許，我還是會參加。」她提及與郭宗坤住得很近，兩人分配帶小孩的時間，3個小孩也都習慣這樣的生活模式，她坦承事發當下自己仍有情緒，但至今已平靜，「官司將近一年半，我自己沉澱很多，希望可以平心靜氣回答這些問題。」

談到用什麼方式跟小孩們解釋爸媽的婚姻狀況，柯以柔表示，「就算沒有辦法當夫妻，以我的立場，希望可以給孩子最好的方向，不會去講太多對方，會用平淡的話說給孩子聽。」至於她與郭宗坤目前的狀況，她回應，「我們現在比較不會爭吵。」

(中時 )