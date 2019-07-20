FaceApp近來再度爆紅，不少人都想看看自己老的樣子，新北市環保局臉書粉絲專業19日貼出新北市長侯友宜老、中、青照片，對比塑膠袋「塑塑姐」不管怎麼變，都長得一模一樣，比喻塑膠袋難以分解消失，引發網友熱議；新北市長侯友宜20日被問到會不會懲罰醜化他的臉書小編，侯友宜直呼，這個比喻很好，看他老態龍鍾樣子還有幾根頭髮，「比那個禿頭的好很多」。

新北i環保臉書專業，昨張貼文章指出，「老臉APP正紅！i編請來人氣超旺的塑塑姐，試玩一玩之下小編群都驚呆了，無論用幾次老臉功能都一！樣！凍！齡！」，對比侯友宜三階段變老差很大的照片，網友直言「小編要被換掉了！」

侯友宜20日出席活動被問到此事表示，人會老是自然的，要讓環境永續，最重要就是讓自然不斷延續下去，才能生生不息，而塑膠卻是會永遠存在地球，破壞環境。

侯友宜看了照片說，他年輕沒那麼帥「我年輕長得還蠻醜的」，APP把他畫太帥，不過他對老了的樣子，還有幾根稀疏頭髮覺得還不錯，而且牙齒還在，非常歡迎大家用這樣比喻提倡新北市長年推動的「不塑之客」活動。

(中時 )