通霄分局青春專案結合鎮長盃籃球賽進行預防犯罪宣導，圖為通霄警分局長林振明致詞。（巫靜婷翻攝）

透過文宣發放讓青少年更了解預防犯罪知識與法律常識。（巫靜婷翻攝）

通霄鎮長盃籃球賽20日開打，青年學子組隊參加。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄警察分局20日上午9時許在通霄國中籃球場，結合鎮長盃籃球賽辦理2019年暑期保護青少年及反詐騙、反毒、反飆車治安宣導活動，由分局長林振明帶領預防犯罪宣導團與警察布偶娃娃，以輕鬆活潑的方式向青年學子宣導預防犯罪的知識與法律常識，共同營造優質生活環境。

活動針對較容易遭遇的詐騙、毒品等犯罪模式案例做專題宣導，並設攤分發反毒、反詐騙等宣導品，藉以灌輸青少年及民眾預防犯罪知識及法律常識，提醒青少年家屬隨時提高警覺並注意孩子的日常生活，防止其被害及遭受利用犯罪。

通霄警分局長林振明指出，2019年青春專案重點工作包含「防制少年接觸毒品及被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」及「避免兒少遭色情行業利用」，詐騙集團常以工作輕鬆、優渥薪資等條件吸引更多青少年加入，因此特別提醒青少年要提高警覺防止受害或受利用。

林振明表示，由於咖啡包等混合型毒品氾濫，而青少年在無課業壓力，有較多空閒時間，容易在深夜遊蕩並流連網咖、電子遊藝場等妨害青少年身心健康場所，在同儕影響或誘惑下，可能發生吸（販）毒、濫用藥物、性交易、加入幫派等偏差行為，此次結合正向健康的活動機會，呼籲親友平時應多關注青少年行蹤，共同防範犯罪發生。

(中時 )