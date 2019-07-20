《捍衛戰士：獨行俠》發布海報。（UIP提供）

慶祝聖地牙哥國際動漫展50周年，《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》發布前導預告。1986年推出的《捍衛戰士》由湯姆克魯斯主演，是一齣以航空母艦與美國海軍戰鬥機武器學校為背景的勵志動作電影，在當年締造了全球3億5千6百多萬美元的票房。睽違33年，阿湯哥開飛機的帥姿終於重現。

《捍衛戰士：獨行俠》是1986年電影《捍衛戰士》續集，同樣選擇在美國聖地牙哥海軍航空基地拍攝，這次導演是《遺落戰境》約瑟夫柯金斯基，主要演員還有《艾莉塔：戰鬥天使》珍妮佛康納莉、《進擊的鼓手》邁爾斯泰勒、喬漢姆、艾德哈里斯、格蘭鮑威爾……等。

前導預告當音樂一下回憶立刻湧上，經典雷朋太陽眼鏡、G-1飛行夾克、重機 KAWASAKI GPZ900R以及看到阿湯哥二度登上軍事戰機F-14駕駛的帥氣英姿，一幕幕都讓影迷熱血沸騰，尤其當戰機升空馳騁天際執行任務，穿梭在高山間的緊張氣氛更是令人屏息。電影將在2020年6月26日暑假檔期推出。

(中時 )