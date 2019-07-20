藍綠2020總統大選人選底定，台北市長柯文哲下一步動見觀瞻，而柯文哲近來左打籃右打綠，遭外界解讀是參選的起手式。不過，曾任前行政院政務副祕書長的國民黨籍徐中雄認為，在兩大隱憂下，他判斷最終柯文哲可能不選，就算柯想拉攏鴻海前董事長郭台銘，也是於事無補。

由於柯文哲還未鬆口選不選2020，但許多針對藍綠參選人的發言內容、全台灣走透透的行程，仍遭外界解讀是「參選起手式」，近來甚至將砲口對準總統蔡英文，外界認為此舉是要炒作自我聲量，為參選總統試試水溫。

對此，據港媒《中評網》報導，徐中雄認為柯文哲近來左打韓國瑜，右打蔡英文，是要以戰養戰，因為藍綠都已底定總統候選人，輿論一定會聚焦柯文哲選不選議題。但柯文哲參選有兩大隱憂，一是在藍綠夾殺下，已無第三勢力的空間；二是，柯看似超過2成的支持度，但柯的支持者與蔡高度重疊。因此，他研判，柯不參選的機率較高。

徐中雄表示，就算柯想方設法要爭取到挺郭台銘的經濟選民，但還是很難當選。因此，柯很明顯就是想要利用郭，但郭台銘愛黨愛國，也不會退出國民黨，應該不會和柯合作。

(中時電子報)