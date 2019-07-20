伊布拉希莫維奇在洛城德比上演帽子戲法。（嵌入自MLS臉書）

在今天洛杉磯銀河vs.洛杉磯LC的「洛城德比」之前，「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）霸氣的說，他認為比起LAFC的貝拉（Carlos Vela，本季進球王），自己依然是美國職足大聯盟（MLS）的最佳球員。結果伊布也用精彩的「帽子戲法」，帶領銀河以3比2氣走LAFC，證明自己「狂」得有理。

有伊布的狂言點燃引信，這場洛城德比也的確成為他和貝拉的對決。貝拉開賽4分鐘就罰進12碼球，助LAFC先馳得點，但4分鐘後伊布就以神技回應，他在禁區外漂亮胸停，第一時間就神乎其技的將球挑過防守者頭頂，擺脫兩人直接以腳背外側神射破門，追平比分。

伊布（右二）力壓LAFC後衛哈維頭槌破門，攻入個人此役的第2球。（路透）

兩軍以1比1僵持到下半場，第56分鐘銀河波蘭塔（Diego Polenta）左路吊中，伊布力壓客隊後衛哈維（Jordan Harvey）頭槌破門。在右腳與頭頂各進1球助銀河反超後，第70分鐘伊布又在罰球弧頂起左腳遠射破門，完成帽子戲法。貝拉雖在補時階段攻入個人本季第21球，仍無力回天。

「我想最佳球員一說比較會激勵對手，因為我始終鬥志昂揚，每場比賽我都全力以赴並幫助隊友，今天我們也贏了。」伊布賽後表示，「面對像這樣的對手，球場滿座，令人興奮而且腎上腺素爆發。大家都說美國的例行賽不重要，季後賽才重要，到季後賽就要切換模式。但我不太一樣，我每天都處於季後賽模式。」

(中時電子報)