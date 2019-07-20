徐國勇臉書。（圖片翻拍自徐國勇臉書）

針對內政部長徐國勇指控高雄市長韓國瑜和高雄市府防災有疏失一事。高雄市副市長李四川表示，亂講！

徐國勇於臉書發文表示，「高雄於昨日下午2點即有淹水災情傳出，高雄市政府在淹水2小時後的下午4點才二級開設災害應變中心，5點半才第一次工作會報，對照陳其邁 Chen Chi-Mai 副院長昨天晚上在高雄永安了解新港抽水站的作業情形時，該坐鎮指揮救災的韓市長，實在應該多多注意市政，及高雄市的災防工作」。

李四川上午親自主持第二次災害防治中心工作會議時強調，前一晚特地向市長要求讓他主持，同時要求各局處首長一同出席，希望聚焦在清淤、排水的專業，找出檢討改善的空間。

李四川強調，19日下午高雄市的強降雨規模大過去年823豪雨，韓市長第一時間得知降雨訊息，原本要前往七賢抽水站查看，後來發現市區陸續傳出積水現象，便緊急取消行程、直接趕往防災應變中心主持會議。

另媒體質疑，為何20日一早韓市長缺席第二次災害防治中心工作會議，李四川回應，一方面中央已調降災害等級至第三級，另一方面是他前一晚向韓市長要求、今早讓他主持工作會議，同時召集各局處首長，聚焦在清淤、排水改善工程專業，希望可以藉此找出高雄市因應極端氣候、強降雨時的改善方針。

會議後，李四川與水利局隨即前往芩雅區至誠路大樓地下室淹水處、三民區孝順街505巷寶珠溝護岸工程、仁武區曹公新圳溢堤三地勘災。苓雅區至誠路大樓上午已調來兩部大型抽水機加速排水，寶珠溝護岸工程李四川則要求8月底前完工。

面對外界質疑韓國瑜缺席勘災行程，李四川強調，這是他的工作，要重視專業，勘災以解決問題為要。

(中時電子報)