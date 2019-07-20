王浩宇臉書。（圖片翻拍自王浩宇臉書）

高雄昨下大雨，造成部分路段積水情況發生，也讓某些韓黑見獵心喜。但沒想到，著名的韓黑大將、綠黨桃園市議員王浩宇竟幫高雄市長韓國瑜說話，王表示，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍。

對於昨日高雄大雨，王浩宇於臉書發文表示，關於淹水這件事情，我想幫韓國瑜市長說點話，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍。一個城市對降雨的忍耐度是有限，就如同上次桃園瞬間降雨，今天高雄的降雨也很驚人，只有像東京這樣的城市，擁有這麼大的滯洪池，才有可能應付。清淤當然是對的方向，但重點也只是讓水更快退去，不可能完全避免淹水的發生，這是現實問題，拿這個宣傳，風險真的太大。

王浩宇更表示，韓粉攻擊桃園淹水、韓黑嘲笑高雄，冤冤相報何時了？對於改善淹水的情況，根本毫無幫助。大家都是台灣人，這件事這樣就好。最後，如果真的想當總統，建議韓市長話不要說的太滿，努力市政就是了，現在開始努力、高雄市政做好，距離總統的大位就會更近。

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(中時電子報)