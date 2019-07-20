大政治大爆卦-無色覺醒》前朝爛攤 韓清淤反被酸？ 14:432019/07/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 19日因南海低壓與熱對流影響，高雄多個行政區時雨量破百，雨勢宣洩不及，釀成淹水災情，不少網友藉機嘲諷韓國瑜日前PO照清淤泥是空口說大話。 不過清淤不是市府應該做的事嗎?前朝下水道淤塞不管，韓國瑜上台後大力整治反而被酸，公道何在?況且高雄積水後立刻退去，土木專家認為清淤還是有效果的。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 #清淤 也許您會感興趣 推薦閱讀 神農路拚清淤 韓國瑜挑戰任內首颱不淹水 18:522019/07/17 政治 防洪賣命了 清潔人員當忍者龜深入箱涵暗渠清淤 11:402019/07/18 生活 看神農路清淤 王鴻薇諷：蘇貞昌大開眼界 15:262019/07/18 政治 高雄鳥松區神農路下水道清淤照曝光 淤積高度達1.5公尺 16:462019/07/18 政治 視察神農路清淤 韓國瑜再次喊：城市的良心 07:212019/07/19 政治 駁斥黑心說 水利局：下水道淤積嚴重是事實 20:412019/07/19 政治 雨彈炸南台灣 清淤見成效 04:102019/07/20 政治要聞 韓忙補破網 反被前朝罵黑心 04:102019/07/20 政治要聞 韓國瑜治水有無破功？土木教授：從這點就能斷定 03:472019/07/20 生活 颮線壓境 吳德榮：清淤再乾淨還是會淹 08:322019/07/20 生活 政治熱門新聞 徐國勇批韓防災懈怠 李四川怒反擊 - 政治 高雄積水迅退！網：韓黑爽不到3小時 - 政治 台南淹成小河！網：桃園淹水被神隱 - 政治 韓清淤沒用？網：連淹水跟積水都分不清 - 政治 突破鄭文燦防線 他稱要靠國瑜黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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