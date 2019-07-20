19日因南海低壓與熱對流影響，高雄多個行政區時雨量破百，雨勢宣洩不及，釀成淹水災情，不少網友藉機嘲諷韓國瑜日前PO照清淤泥是空口說大話。

不過清淤不是市府應該做的事嗎?前朝下水道淤塞不管，韓國瑜上台後大力整治反而被酸，公道何在?況且高雄積水後立刻退去，土木專家認為清淤還是有效果的。

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(中時電子報)