二手市集愛物惜物，尋寶過程令民眾著迷。（巫靜婷攝）

冠軍綠概念館透過社群網路募集免費市集小老闆，逾千件二手物供民眾挑選。（巫靜婷攝）

資源永續利用，近年全台流行二手市集，尋寶過程產生樂趣，同時創造廢物利用雙贏機會，位於苗栗縣造橋鄉的冠軍綠概念館響應環保，20日舉辦免費市集，期許活動能減少過度資源開發，讓民眾更愛物惜物，自6月起募集逾千件民眾的二手小物，免費分享給有需要的人。

冠軍綠概念館透過社群網路募集市集小老闆，號召公司同仁將家中沒有用到全新或保存完整的物品捐獻出來，包含生活用品、娃娃、文具、馬克杯、玩具、衣服等，民眾表示，家裡堆放著諸多公關、行銷贈品，沒用到丟棄又覺得可惜，有些還只是使用幾次就被打入冷宮，希望捐出來能讓它們重獲新生。

冠軍綠概念館辦理免費市集主打不必花一毛錢，不必以物易物，走進市集看到想要的就可以帶走，「分享」就是唯一的貨幣，扭轉了廢棄物的命運，館方表示，這是首次舉辦免費（廢）市集，民眾反應不錯，許多外縣市家庭參與，從中進行親職教育，讓孩子親自體驗分享的快樂。

活動安排社福團體設攤，包含苗栗縣自閉症協進會親自烘焙的土司、麵包，全國特教園區永續關懷協會及苗栗縣特殊教育關懷協會等，帶來許多生活用品與現場民眾相互分享，期盼藉由此次活動，讓資源可延續被利用的價值。

(中時 )