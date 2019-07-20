全台首台移動式「噪音車照相機」19日深夜在淡水區淡金路攔檢執法。（譚宇哲翻攝）

改裝汽機車排氣管噪音擾人清夢，影響居住安寧，新北市淡水警分局、環保局與環保署人員合作，19日深夜在淡金路設置全台首創移動式「噪音車照相機」攔檢點，首度執法就開罰非法改裝噪音車輛9件，違反噪音管制法車輛共20台、變更車體違規1件。

環保署今年首度開發要價200萬元的「噪音聲音照相系統」，系統由32個陳列麥克風及1個高解析度攝影機組成，可辨識30至50公尺範圍內分貝最大的車輛並自動拍攝，最快每秒拍1次，另有數據採集及分析功能，可辨識超過一定分貝數車輛的噪音特性，拍攝過程還能篩選屬於改裝車輛的聲波，再透過麥克風多音源監測，由攝影機準確拍下發出最大噪音的車輛。

淡水分局表示，近來不少居民反應噪音車問題，感謝立委呂孫綾及在地市議員努力協調聲音照相車優先於淡水、三芝地區試辦，警方為了避免噪音車見到移動式噪音照相機，流竄至其他道路，19日晚間特別協同環保局於同一時段在其他路段實施攔檢，盼擴大執法範圍，全面取締噪音問題。

淡水警方提醒，民眾若發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，也可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，共同維護居住安寧。

(中時 )