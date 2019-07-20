中州科大交通安全夏令營共有來自彰化和南投縣仁愛鄉的100名國小學童報名參加，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

中州科技大學與彰化縣政府教育處合作，20、21日兩天舉辦交通安全夏令營，包括彰化縣內與南投仁愛鄉萬豐國小共100名學童參與，兩天一夜活動中規畫特效傷妝體驗、緊急救命術教學、交通安全關關過、烤全豬營火晚會、反菸毒反飆車交通小學堂及射擊大作戰體驗等，讓小朋友度過充實暑假，更強化交通安全的正確觀念。

兩天的夏令營原預計招收80人，但報名爆滿，最後共有100人參加，20日上午的始業式，教育處督學王明雅代表致贈每個學童一份小禮物，並叮嚀大家要時刻注意「路口退後三步、走行穿線、注意轉彎車。」員林家商「愛讀社」成員，也帶領小朋友從多元遊戲中來體驗交通安全的重要性；南投縣警局埔里分局偵查隊亦以生動活潑的方式，宣導「反菸毒、反飆車、要安全」的觀念，希望保護自身的安全從小做起。

中州交通安全服務社及員林家商愛讀社的同學帶領學童從遊戲中認識交通安全。（謝瓊雲攝）

特效傷妝體驗課程，由中州時尚創意設計與管理系大學生，為小朋友畫上超逼真的受傷妝，以另類方式讓學童了解發生車禍的下場；交通安全關關設計四大關卡，「偽裝彩繪看紅綠燈」認識常見的信號燈、「冷兵器吹箭對對碰」以吹箭搶答認識道路交通號誌所代表的意義、「地圖判斷定向定位」在尋寶過程中學習道路安全知識和觀念，還有「繩結運用展離心力」以小球旋轉飛出，認識車輛轉彎與離心力作用的關係。

營隊百名學童齊聚，玩破冰遊戲，笑聲不斷。（謝瓊雲攝）

中州科大副學務長林正忠表示，學校相當重視師生的交通安全，學期中都會透過各種活動加強宣導騎車、行路安全，這次與彰化縣政府教育處及南投縣警察局等單位舉辦國小學童交通安全夏令營，希望將交通安全深入內化於小朋友的心中，培養他們成為交通安全的宣傳種子，以期減少交通事故，創造安全、安心的生活環境。

林正忠說，今晚還有特鬧滾滾的碳烤全豬營火晚會，結合了社區樂活關懷活動，邀請社區弱勢居民、獨居老人一起來同樂，大小朋友在營火與月光下，跳拜火舞、參與益智搶答、大聲公、瘋狂搬搬樂等遊戲，一起呼籲防竊盜、反酒駕，保證將會度過一個難忘美好的夜晚。

小朋友學習心肺復甦術緊急救命方法。 （謝瓊雲攝）

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