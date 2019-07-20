安晨妤近日投資長高診所。（芸演藝經紀提供）

安晨妤年砸百萬，透過專業的醫學方式讓小孩高人一等，近日更投資長高診所，她表示26歲時發現自己身高不高，當時有透過中醫尋求想長高的方式，但是效果不彰，後來認識許多醫界權威朋友，聽他們分享在12歲之前，透過科學的抽血骨骼檢查可以用科學的方式理想中的身高曲線目標；安晨妤說：「可惜現在我已經40歲太晚了，也因為這樣才希望小孩也可以透過科學的諮詢，和專業的醫學方式讓小孩長到理想的身高。」

安晨妤認為身高對於運動選手尤其重要，但因長高這件事需要花不少資金，一般的家庭應該無法負擔，於是她主動提出，願意贊助全台灣12歲以前兒童運動選手在各級城市的政府認可的專業比賽類獲得冠軍的小朋友看診，愛心滿滿！

安晨妤也分享兒子因為打羽毛球，身高需要高人一等，從8歲開始接受專業治療，由於小學的座位是用身高排的，本來兒子坐第一排經過兩年的治療後現在變成班上身高最高的坐到最後一排。女兒在3歲時因為看哥哥每週去長高門診，也跟著哥哥看醫生，雖然女兒現在是baby Girl但已經長到理想的身高。

(中時 )