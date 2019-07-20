蔡英文總統總統海外友邦訪問表示，「無論是過境紐約還是丹佛，甚至訪問邦交國，她到哪裡，中國的打壓就到哪裡」；前民進黨立委林濁水在臉書說，總統真的這樣想？那麽總統國際政治知識令人擔心。若不這様想卻這樣講對提升總統信任度有幫助？

蔡總統說，無論是過境紐約還是丹佛，甚至訪問邦交國，她到哪裡，中國的打壓就到哪裡，因為「他們不想見到台灣的總統走向國際、和國際交往，蔡英文做得越多，他們抗議的動作就越大。」

林濁水發文說，總統說無論是過境紐約，還是丹佛，甚至訪問邦交國，「我到哪裡，中國的打壓就到哪裡」，「蔡英文做得越多，他們抗議的動作就越大。」

他說，真的？中真正在乎的是國際组織的參與，這看得很淸楚，真是台灣想到那裏就打壓到那裡。至於到丹佛中共也的確光火，但是抗議有多大？至於小國外交，中共什麼時候在乎。

林濁水說，3年前國防部副部長林中斌說邦交會雪崩，我「說中共在乎的就是巴拿馬和教庭，後來巴拿馬果然斷交，其他小國中共搞到台灣剩個位數有邦交有困難？為什麼還有10幾個？」

蔡總統過境丹佛 又見華僑抗議嗆聲

(中時 )