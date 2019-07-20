64歲港星任達華今（20日）出席廣東活動，無預警遭灰衣男子持刀衝上台，朝著任達華腹部猛砍，他在台上驚恐逃竄，對方仍緊追在後，畫面怵目驚心，所幸任達華意識清醒，就醫檢查後未見異常，沒有生命危險，不過事發第一時間卻有消息傳出，持刀男子是砍錯人，對此，主辦方也做出回應。

任達華今出席活動遭男子衝上台砍傷，雙方上演追逐戰，現場工作人員才意識到事態嚴重，趕緊衝上前制伏，任達華驚恐捧著遭刺傷的腹部就醫，他的白衣還染上紅色鮮血，畫面怵目驚心，不幸中的大幸是，任達華意識清醒，就醫檢查情況穩定，經確認後沒有生命危險。

任達華遭砍引發外界關注，但事發時卻傳出，行刺男子與開發商有金錢糾紛，債主憤而衝上台洩恨，未料竟捅錯對象，讓任達華成為代罪羔羊，根據《新浪娛樂》報導，活動主辦方策畫部經理則強調，公司沒有任何拖欠工程款行為，現在正積極配合警方調查，並強調對目前的網路暴力保留法律追訴權。

(中時電子報)