杜江發文關心任達華遇刺案。（圖／翻攝自杜江偵察記微博）

張晉關心任達華遇刺案。（圖／翻攝自張晉max微博）

黃安發文呼籲藝人提高警覺。（圖／翻攝自黃安微博）

廣東警方發文分享案情。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

64歲港星任達華今(20日)驚爆在廣東出席家居品牌開業活動時，被不明男子衝上台狠刺了一刀，震驚演藝圈。曾帶兒子「嗯哼」參加《爸爸去哪兒5》的男星杜江稍早發文關心，坦言為任達華感到不捨，「看得我無比憤怒！希望可以依法嚴懲暴徒！」

對於任達華遇襲事件，剛剛張晉在微博轉發相關新聞，並慰問寫下：「願華哥平安！」蔡少芬：「願華哥平安快好！老婆一定好擔心的，大家都好心疼你！」而杜江則生氣說：「朋友圈裡看到華哥照片，好像已無大礙。我想說：華哥威武！人品演技那麼好，卻遭此暴行」，令他憤怒想呼籲相關單位務必嚴懲嫌犯，而黃安則說，這件事希望能引起藝人出席活動時要更重視安全，表演過程依但有人上台，就該停止演出。

而廣東當地警方稍早也透過官方微博發布案情動向，稱今上午10時多在中山火炬開發區發生一人遭襲擊刺傷案，傷者無生命危險，全案正在進一步調查。

(中時電子報)