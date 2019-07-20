台北市松山區富錦里長李煥中與張姓女子有感情糾紛，張女竟然製作看板僱請工人在富民生態公園旁舉牌討債，李煥中向台北地檢署控告張女妨害名譽，檢方偵查後，依加重誹謗罪將張女起訴。

已婚的李煥中，在2017年5月與張姓女子發生感情，到2018年11月感情生變，李則在九合一選舉中順利當選富錦里長。

今年2月16日，張姓女子僱請不知情的舉牌工人，在新東街旁富民生態公園入口處，舉著張女製作，內容為「敬告李煥中富錦里里長，嚴禁你再拿我家大樓磁扣自由進出我家，請即刻還，欠借物品屢催躲著不還，已欠了兩年，只好發此公告周知」、「再一次催討欠借物品及金錢請當面點收歸還，勿當無賴」。

李煥中因此向台北市松山分局提告張女妨害名譽，北檢偵查後，認為張女看板中有關催討欠借物品內容確屬不實內容，依加重誹謗罪將張女起訴。

至於看板中另外指摘兩人感情的事，檢方則認為，李煥中與張女發生感情時是有配偶的身分，張女主觀上確認她的感情遭到欺騙，不但主觀上且有理由確信「所指摘或傳述之事為真實」，因而製作看板，李煥中雖認為與張女感情在當選里長之前，但是檢方認為李煥中是有婦之夫，無論是競選或就任期間都應謹慎交往，避免外界不當聯想及誤解，且李當選里長享有國家俸祿及受里民所託辦理公務，過往及現在的言行舉止都應受公眾檢視，不能說與社會秩序、善良風俗沒有影響，也並非與公共利益全然無關，因此感情糾紛的部分，將張女不起訴處分。

(中時 )