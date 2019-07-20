林夕首度來台授課。（詠聯文創科技提供）

文化部舉辦的「認識流行音樂種子教師培訓」活動，本周末特別邀請到創作經驗超過30年、逾4000多首歌詞，兩度獲得金曲獎流行類最佳作詞人獎的「詞神」林夕授課，是他第一次在台灣開班分享創作經驗！

最快可以在一小時內寫完一首歌的他，被問到哪首歌寫最久？林夕表示：「應該是陳奕迅的〈shallwe talk〉，這首歌磨了11天。」並分享這首歌背後的故事，「雖然我脾氣很大，但從來沒有對我母親大小聲過，不過有一次過農曆年時，我跟媽媽聊天時，發現對某一件事價值觀差太遠，不小心對母親大小聲。後來她走了，我發現價值觀這個東西，何必跟70歲的老母親計較，在很後悔的狀況下寫了這首歌」。

林夕曾合作過的歌手多達快 700位，且遍及中港台，其中又以陳奕迅、王菲、古巨基、楊千樺、黎明合作次數最多，林夕表示：「合作最多次其實沒有去統計，不過我大概都有寫給他們超過一百首以上。」聊起跟天王天后合作印象深刻的事？林夕說：「印象深刻是跟王菲合作時，她個性最乾脆俐落，只要我寫完她就唱。張國榮的話則是跟我很有默契，也就是作詞者跟歌手之間想的方向一樣。至於陳奕迅的話不用說，我們真的很常合作。」

林夕老師還分享了過去這些天王天后歌手在年輕時與他合作的小秘密，他笑說：「因為有時候我的歌詞涵意比較深，當時這幾位歌手年紀還輕，有時候他們在唱的時候不明白裡面的意義，常常會跑來問我，我如果沒時間解釋，就會跟他們說『請你相信我，請你真的相信我，把他唱下去，幾年之後你們會有更深刻的體會』！」他認為填詞的不二法門就是常寫、不斷地寫、不停地修正，歷經千錘百鍊，才能寫出打動人心的歌詞。

(中時 )