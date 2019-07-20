環保署針對彰化大城測站周邊方圓20公里內的民眾，發出國家級警報，提醒當地民眾要特別注意、減少戶外活動，（謝瓊雲翻攝）

根據環保署空氣品質監測網數據顯示，彰化縣西南角大城站，20日空品超標，上午10點起PM10一路飆高，至中午已達1193μg／m3，PM2.5也逼近紫爆，彰化縣環保局強調此乃受颱風外圍環流由南往北吹起強風導致出海口揚塵，已緊急調派水車灑水，推測下午4點後空品可望逐漸改善。

臉書「爭好氣聯盟」和彰化環盟20日中午貼出大城站的空品監測數值，和環保署發送的國家及警報簡訊，指彰化大城鄉濁水溪口因風速強引發揚塵，空品已達嚴重惡化二級，呼籲民眾減少戶外活動。本月初大城站就曾因出海口揚塵造成嚴重空品危害，AQI指數、PM10都打破過去的監測記錄，雙雙褐爆。

彰化縣環保局指出，受到颱風外圍環流影響，大城鄉吹起風速每秒達7公尺的強風，加上上午沒下雨，強風吹襲下導致濁水溪出海口裸露沙灘地揚塵，已立即啟動河川揚塵相關應變工作，並通知第四河川局，針對該處沙洲加派水車灑水與啟動灑水系統加強防制。預估下午3、4時以後，空氣品質就會逐漸好轉，若降下起即時雨，將可望提前大幅改善。

(中時 )