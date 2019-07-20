遊玩時請小心！英國一名女子2017年和老公赴西班牙度假，決定去「水世界」（Aqualand）樂園玩，因為玩了滑水道，導致她的子宮當場爆開炸裂，這是因為強勁水流灌入下體，導致子宮受到重創，讓她失血了將近3公升。

25歲的斯蒂德蔓（Toni Steedman）為了慶祝32歲丈夫亞當（Adam）的生日，到西班牙的特內里費島(Tenerife)「水世界」(Aqualand)樂園度假，當時史提德曼也挑戰了園區內最具人氣的滑水道，開心得整個人順著水流與坡道往下衝，卻感到體內出現一陣疼痛炸裂感，只覺得我必須要去廁所一趟，但當我開始移動時，鮮血就這樣從我雙腿間流出，現場人員發現立刻將她送醫，醫師最後為她輸血2.8公升，才讓史提德曼脫離險境。

原來這是因為導致強勁水流直接灌入她的下體，造成子宮炸裂，出現7公分長的恐怖裂痕，史提德曼在住院4天後，終於能返回英國，她事後生氣聲稱，當時樂園工作人員並沒有告知腿部交叉閉合和雙手環抱等正確姿勢。

(中時電子報)