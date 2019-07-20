大學博覽會20日起連續兩天在台大綜合體育館舉行，成大攤位吸引家長與學生詢問升學資訊。（成功大學提供）

大學博覽會20日起連續兩天在台北舉行，海內外32個學校單位參展，其中亞洲大學祭出480萬元獎金搶全國前3％學生。而多所大學主打跨國的雙學位學程，吸引學生就讀，例如成功大學與美國普渡大學工程領域合作，今年首度收跨國雙學位學生，成為國內頂大創舉。

大學考試分發入學24日開始選填志願，32個國內外學校和單位參加大學博覽會搶才。亞洲大學護理系主任吳樺姍表示，該校祭出高額獎學金，480萬元獎學金分4年發給，入學第1年給45萬元獎學金，4年8學期最高可領360萬元，如攻讀海外雙聯碩、博士，學校再補助120萬元。

亞洲大學主打護理系，並請來正在就讀的學生模擬產婦接生和智慧嬰兒照護，讓大家了解到未來就業可以無縫接軌。（趙雙傑攝）

佛光大學也提供學生到美國西來大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學的交流機會。佛光大學校長楊朝祥說，這些合作的大學都屬於「佛光山體系」創辦學府，彼此合作密切，校方也鼓勵大學部學生在校期間，至少要有一次短期的海外經驗，培養國際移動力。大學部學費甚至比照公立大學收費。

成功大學則與美國普渡大學簽署大工程領域雙學位計畫，兩校將於2019年開始招收跨國雙學位學士班，今年開始招生，並先由成大機械系、電機系、資工系招收學生。而成大將普渡大學研究所等級的課程帶入台灣，兩校也將推動教師移地教學等合作。

(旺報 )