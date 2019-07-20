國防部20日表示，國軍因應本次豪大雨來襲，迄今共計派遣兵力2,480人次、輪車179輛次、沙包堆置1,624包，協助地方政府完成災防整備作業，充分展現國軍「守護家園」的核心價值。

國防部強調，依據中央氣象局研判，今日受到低壓帶影響，臺南及高雄地區仍有局部大雨發生的機率，國軍第四（南部地區）作戰區配合地方政府，隨時支援災防救援任務。

(中時 )