豪雨來襲！國軍助災防 15:332019/07/20 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國軍協助地方政府完成災防整備作業。（軍方提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部20日表示，國軍因應本次豪大雨來襲，迄今共計派遣兵力2,480人次、輪車179輛次、沙包堆置1,624包，協助地方政府完成災防整備作業，充分展現國軍「守護家園」的核心價值。 國防部強調，依據中央氣象局研判，今日受到低壓帶影響，臺南及高雄地區仍有局部大雨發生的機率，國軍第四（南部地區）作戰區配合地方政府，隨時支援災防救援任務。 (中時 ) #國軍 #災防 也許您會感興趣 推薦閱讀 面對熱帶低壓威脅 國軍完成待命防災 15:002019/07/16 社會 淡水驚見疑似未爆彈「冒白煙」 國軍處理虛驚 18:072019/07/16 社會 因應今年首颱丹娜絲 災防辦今召開情資研判會議 18:322019/07/16 政治 《經濟》丹娜絲來勢洶洶，行政院開情資研判會議 08:012019/07/17 財經 政治熱門新聞 徐國勇批韓防災懈怠 李四川怒反擊 - 政治 蘇貞昌酸韓被嗆 良心被選舉吃了 - 政治 高雄積水迅退！網：韓黑爽不到3小時 - 政治 高雄淹水 王浩宇竟幫韓國瑜說話 - 政治 台南淹成小河！網：桃園淹水被神隱 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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