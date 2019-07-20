雲林縣弱勢孩子在仁寶電腦公司贊助下，讓免費看戲。（許素惠攝）

仁寶電腦公司贊助公益義演，讓雲林縣弱勢孩子免費看戲，劇碼是《找回失去的勇氣》。（雲林縣文化處提供）

仁寶電腦公司贊助公益義演，讓雲林縣弱勢孩子免費看戲，劇碼是《找回失去的勇氣》。（許素惠攝）

仁寶電腦公司和許潮英社會福利慈善事業基金會20日下午請雲林縣內弱勢孩子看戲，由水立方劇團表演《找回失去的勇氣》舞台劇，經歷一場奇幻的夏日之旅，引導孩子學習如何勇敢面對人生的困難與挑戰，做出正確的抉擇。

仁寶電腦副總丁長捷親自帶領仁寶志工社及崑山科技大學共 40多名志工參與服務，丁長捷指出，該公司長期贊助閱讀活動，支持大學生利用課餘就近輔導校區附近低收入戶兒童課業，為弱勢兒童學習貢獻心力，對於文化活動的贊助也不遺餘力。

雲林副縣長謝淑亞等感謝仁寶電腦推動慈善公演，給予弱勢清寒家庭及身心特殊的孩子們帶來溫暖及充 實的人生，並引領他們進入藝術殿堂，體驗奇幻美麗精靈世界裡的故事。

丁長捷指出，弱勢和身心特殊的孩子有時候因為家庭功能薄弱或支持度不足，在面對 生命中的問題或抉擇時，容易失去平衡或被外力環境影響，希望透過本次的戲劇，鼓勵孩子們看見故事背後的意涵及潛在本質，引導孩子面對問題與困難時，如何重新檢視並拾回勇氣，從錯誤中學習，永不 輕易放棄自己，為自己做出正確的選擇。

該劇除了驚人的巨大森林寫實場景和耗資甚鉅的軟硬體 之外，並結合多項特技演出與聲光特效，更著重於劇情中精靈們和7歲小女孩小雨在面臨人生抉擇時的心態和決定的勇氣。

(中時 )