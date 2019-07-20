核四該不該重啟，及如何重啟，若不重啟核四，在現有的發電資源下，政府該採取什麼行動？(取自張善政臉書直播)

受中美貿易大戰影響，在大陸發展的台商紛紛回流，貿金多達數千億將返台，蔡政府以此沾沾自喜，但了解蔡政府能源政策的有識之士無不感到憂心。台大醫院前副院長王明鉅說，如果核四不重啟，核二、核三、核一也統統不延役，這麼多的電力需求只能用燒更多的煤，燒更多進口的液化天然氣來發因應，台灣將變成非能源生產國人均碳排放的世界第一。

王明鉅在臉書上表示，前行政院長張善政日前在直播中提問，如果核四不重啟會怎麼樣？他說回答很簡單，核四如果不重啟，別說台商因為中美貿易大戰而回流台灣的幾千億投資所需要的電，單一家台積電從2020到2025的5奈米廠、3奈米廠甚至也可能的2奈米廠，將增加280萬瓩，甚至超過一部核四龍門電廠2部機組總容量的電力需求。

如果再加上台商回流投資幾千億的工業電力需求，如果台灣的錯誤能源政策繼續走下去，如果核四不重啟，核二、核三、核一也統統不延役，這麼多的電力需求，將只能用燒更多的煤，燒更多進口的液化天然氣來發電。

王明鉅提到，別再說什麼用再生能源來替代，因為那根本不可能。太陽光電真的能找到一個台北市面積的濕地、農地、水塘水庫、公墓與屋頂來鋪設太陽光電板嗎？離岸風電真的能在台灣的先驅廠商已經放棄，台灣僅有的海底電纜廠商也寧可放棄20億元的合約也要退出的狀況下，在2025年以「超英趕德」的速度全部完成嗎？

王明鉅認為，台積電與其他台商新增加的電力需求，全部都得靠著更多的燃煤發電，更多的燃氣發電來供應。他指出，2025年台灣的液化天然氣進口量，將從2018年的1680萬噸，暴增50%達到2500萬噸。台灣2025年，就要全部倚賴8成甚至更多的燃煤與天然氣發電來供應電力。

王明鉅指出，2015年，台灣平均每人碳排放量是11.9噸，已經高居世界第13名。如果台灣廢核之路走到底，2025年台灣的碳排放數字將會超越韓國，再度創下另一個，非能源生產國人均碳排放的世界第一。

台灣能源政策變成「以火養假綠」，王明鉅感嘆說，碳排放所造成的全球暖化與氣候變遷的環境破壞，台灣不但參與其中，甚至還將是個不努力減碳反而增碳的國家。他最後強調，要扭轉錯誤的能源政策，「只有以核，才能養真綠，才能真養綠！」

(中時電子報)