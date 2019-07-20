馬林魚左投陳偉殷20日登板，負責扛住道奇的最後一波攻勢，他面對5名打者沒有失分，最後道奇仍以2-1險勝。陳偉殷休兵11天之後，這週已經投了3場，總共3局失1分，自責分率略降至7.75。這是一場投手大戰，道奇王牌柳賢振摘下第11勝，自責分率僅1.76。

陳偉殷8局下中繼，碰上了國聯第一戰將貝林傑(Cody Bellinger)，殷仔從球數落後拚回兩好球，但就是無法解決他，最後還是被敲了一壘打。這是貝林傑生涯第3次對上殷仔，去年他兩次都沒打出去，還吞下1三振，這成為他在殷仔手中敲出的首安，今年的貝林傑恐怕是沒有任何投手可以擋住了。右打者波拉克(A.J. Pollock)隨後也擊出一壘打，道奇攻佔一二壘。

這時候道奇以為殷仔好欺負，每個打者每一球都出棒，連續3個人打成飛球出局。殷仔對付貝林傑一個人就用掉7球，但收拾3個出局者只用掉5球。由於是道奇主場，這是殷仔本季最多觀眾面前投的一場球(52471人)，圓滿完成任務。9局上道奇終結者簡森(Kenley Jansen)登板，馬林魚連吞3張老K結束比賽。

(中時電子報)