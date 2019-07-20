玉井區公所20日動員公所同仁、防疫志工等上百人，加強蚊蟲孳生源清除及登革熱防治宣導工作。（劉秀芬翻攝）

受丹娜絲颱風影響，南部地區降雨不斷，有鑒於天氣炎熱，雨後蚊蟲容易滋生，以及登革熱疫情的逐漸升溫，台南市玉井區公所擴大執行孳生源清除行動，20日上午8點由區長陳新澈帶領公本員工及全區防疫志工、環保志工等上百人，至轄內住家、商圈、宮廟等處加強孳生源清除及宣導工作。

隨著登革熱疫情的加溫，玉井區公所先於19日進行全體員工登革熱防治教育訓練暨巡檢總動員，下午2點先於公所禮堂舉行勤前訓練，由主任祕書林坤益擔任主講人，向公所同仁講解登革熱防治重點，會後分組針對玉井區登革熱熱點進行巡檢。

由於近期玉井區正逢芒果季，遊客絡繹不絕，20日星期六上午區長陳新澈再度帶領公所同仁，以及防疫環保志工等上百人，到各里宣導巡查防疫工作。陳新澈也呼籲民眾，「巡、倒、刷、清」工作必須確實，只要清除可能孳生源，就不會讓蟲卵有孵化成孑子的環境，為了保障家人及社區健康，清理家園全民動起來，一起防治登革熱。

(中時 )