PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲近日一反常態，砲打高雄市長韓國瑜、韓粉，又二度對行政院長蘇貞昌開嗆，也痛批總統蔡英文國政做太差惹民怨，讓各界看傻眼。不少人對綠白這對「昔日盟軍」大感不解，網友直言，民進黨所有動作，為的都是在2020總統大選「重啟藍綠對立」；為了達到這目的，不惜對柯抹紅、抹藍，只要能將柯粉一點一滴瓦解掉，就能重新擁抱各階層獨派票源。

網友在PTT論壇發文《慢慢感受到DPP打柯的背後意圖》，表示：「在國內未來擁有投票權的年輕人裡，其中天然獨比例越來越高的情況下，DPP所論述的政治立場在往後的中間選民中，相對比KMT廣受喜愛。」在香港反送中、中美貿易戰與各種對岸負面新聞催化下，年輕人排斥情緒愈發強烈。

在此前提下，該網友起初不解，明明白綠同盟會勝算更大，民進黨卻從去年下半年起對柯文哲風狂抹色，其動機為何？網友直言：「我只想到『重啟藍綠對立』，只要把柯P擊垮，抹紅抹藍都沒差，不斷誘導把支持他的民眾一點一滴瓦解掉，超越藍綠的力量就會慢慢消失，柯P建立的信念就會滅絕，然後在未來的日子裡，挾著龐大天然獨的票源，DPP基本上是躺著贏。」

發文網友更進一步指出，過往是國民黨比民進黨更盼重啟藍綠對立，但在年輕人被形塑成「天然獨」的世代特色下，情況已相反。不少年輕人已將國民黨看成統一的代名詞，認為「與其投藍我寧願投綠」，故柯P就是民進黨最後必須除掉的對象，好讓往後選戰更輕鬆。

(中時電子報)