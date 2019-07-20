觀自在慈善會，捐出救護車做公益。（甘嘉雯翻攝）

桃園市觀自在慈善會成立於1994年，在歷屆幹部的帶領下，從事各項公益活動不遺餘力，自2004年起集結會員的愛心捐贈桃園市政府救護車，累積迄今已達14輛，對桃園市救護工作的貢獻功不可沒，這次由會長李展向代表捐助，由市府祕書長李憲明代表接受。

李展向指出，這次捐贈的救護車價值258萬元，更有位善心人士因父母曾接受幫助，捐出退休金使得第14輛的救護車捐贈能如期完成，對社會默默行善不求回報。

消防局指出，去年消防局救護出勤量10萬55件，其中到院前心肺功能停止OHCA經搶救而康復出院共75人，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫。

這次救護車捐贈之設備包含擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀及自動心臟電擊器AED等，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。

(中時 )