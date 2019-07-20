民視前董事長郭倍宏催生的「喜樂島聯盟」今舉行政黨成立大會，政黨名稱即為「喜樂島聯盟」（FORMOSA ALLIANCE），未來持續推動台灣獨立與正名制憲，郭倍宏致詞強調，建國的決心非常強烈，組黨的理由是，台灣人有權決定台灣前途。

喜樂島聯盟今通過的的宗旨是，為了實現絕大多數台灣人民「反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國」的心願。

喜樂島聯盟的政黨名稱即為「喜樂島聯盟」（FORMOSA ALLIANCE），主事務所設於台南市。根據黨章第15條，黨主席為1名，由全體黨員直接選舉產生，任期2年，連選得連任；主席得任命副主席2名及秘書長1名，任期與主席相同。

喜樂島聯盟的黨標章為大鯨，象徵生養2359萬自由靈魂的台灣島嶼，背負玉山等268座3000公尺以上高峰，昂首游向大洋，寓意台灣人向全世界宣示獨立建國的意志。

宣布成立記者會下午3時45分舉行；記者會前先舉行議案討論，主持人宣布黨費600元，結果台下有人反映，「民進黨只有300元」；主持人彭文正打趣說，「因為民進黨比較會賺錢。」引來台下哄堂大笑。

郭倍宏表示，台灣政黨很多，大概約344個，喜樂島聯盟黨是第345個。台灣一定要正名加入聯合國，讓台灣人過著公平正義的「喜樂島生活」。

(中時 )