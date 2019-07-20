共同社報導，爲了終結自2001年起持續不斷的阿富汗戰火，美國與阿富汗反政府武裝勢力塔利班，推進直接磋商的和平文件草案於19日曝光。磋商相關人士透露，作爲美方明示駐阿富汗美軍撤離時間表的交換條件，塔利班同意停戰等。關於和平文件，雙方力爭到9月1日達成協定。

若雙方達成協定，持續約18年的「美國史上最長戰爭」將走向終結。由於塔利班拒絕，阿富汗政府沒有加入磋商，美國擬按照和平文件敦促阿富汗政府與塔利班對話，帶動全境停戰。

磋商相關人士稱，和平文件草案由以下協定專案構成：（1）美國明示撤離時間表；（2）不將阿富汗國土用於攻擊他國的目的；（3）爲實現和平，塔利班通過包括阿富汗政府在內各界代表等組成的「阿富汗人會議」實施對話；（4）停戰；（5）解放俘虜。

在6月29日至7月9日於卡達舉行的第七次美國與塔利班的磋商中，雙方確認了一致的內容。磋商相關人士稱：基本協定已達成。會基於美國近期將明示的撤離時間表進行最終協調。

關於撤軍完成的時期，據分析迄今美國表示將在達成協定後兩年左右，而塔利班要求在半年以內完成。雙方似乎對此也互相讓步。就和平文件達成協定後，塔利班擬就停戰監控等具體的和平程式在「阿富汗人會議」上與阿富汗政府展開討論。

此外還考慮請求俄羅斯及德國等多個國家作爲「保證國」提供合作，以擔保和平文件的履行。另有磋商相關人士提到「日本也是候選目標」。

(旺報 )