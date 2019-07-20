《小Q》劇組發聲明。（圖／翻攝自電影小Q官博微博）

任達華近期電影宣傳活動宣告取消。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

任達華目前在手術室，門外有許多警察。（圖／翻攝自廖寶軍微博）

任達華今上午在廣東遭民眾刺傷，幸好送醫後情況穩定，而他昨(19日)人才在北京宣傳新電影《小Q》，同場出席的還有梁詠琪、楊采妮等人，稍早梁詠琪聽聞此事嚇傻，表示實在很擔心，「希望華哥傷勢並不嚴重，早日康復」。

任達華最近忙宣傳新電影《小Q》，昨到北京出席活動，老婆琦琦也隨行。據《東網》報導梁詠琪昨才和任達華一起參加宣傳，到下午才結束活動，今聽說任達華遭刺，梁詠琪說任達華向劇組告假一晚做活動，本來今晚就要歸隊，未料發生意外，希望他早日康復，而任達華22日本來要到《網易》宣傳新片，稍早確認已取消。

而《小Q》劇組稍早發出聲明，表示：「出於對任達華先生的健康為第一考慮因素，在其傷情未定的情況下，故決定任達華先生將暫時缺席後續宣傳活動，請大家諒解。電影《小Q》劇組全體工作人員為華哥祈禱，『小Q』希望寶庭爸爸（任達華片中名稱）盡快好起來，一定要平安！」

另據《鳳凰網娛樂》報導，人人娛樂CEO廖寶軍說本來已邀請任達華拍攝電影《拐途》，預計新片九月份開拍，今便和任達華的工作人員一起到廣州參加活動，任達華遇襲後，廖寶軍也到醫院等待消息，透露任達華目前在手術室，門外有大批警察和保全，阻止媒體和閒雜人等靠近。

(中時電子報)