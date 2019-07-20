美國軍方19日（當地時間）表示，美國國防部已批准向沙烏地阿拉伯派駐美軍以應對來自中東地區的威脅。

美軍中央司令部當天發表聲明說，美軍在沙烏地阿拉伯部署軍力會提升美軍威懾力、確保美軍有能力在中東地區應對突發威脅。聲明沒有提及具體派兵人數。

CNN援引匿名官員的話報導稱，此次派兵約爲500人，將駐紮在沙國蘇丹王子空軍基地。美軍將在沙國部署愛國者飛彈系統並興建適合F-22等戰機起降的跑道，以應對來自伊朗的威脅。

沙烏地阿拉伯國防部發言人表示，鑒於沙美間的合作及雙方維護區域和平穩定的共同願望，薩勒曼國王同意美軍進駐沙國。

美軍中央司令部當日還發表另一份聲明說，美軍仍在推進由多國共同參與的海上「哨兵行動」，以確保船隻在中東關鍵水域的航行自由與安全。聲明說，美國承諾支援該行動，但行動能否成功，取決於中東地區及全球多國能否展現領導力並做出各自貢獻。

伊朗伊斯蘭革命衛隊19日宣布在霍爾木茲海峽抓扣一艘英國油輪，英國外交大臣亨特對此表示無法接受。美國總統川普19日下午對媒體表示，已知曉伊朗抓扣英國油輪事件，並表示將與英國就此事件進行溝通。

過去幾個月裡，美伊關係進一步趨緊，美國兩次做出向中東地區增兵的決定。川普7月18日說，美國軍艦在霍爾木茲海峽，摧毀了一架伊朗無人機，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後發聲明否認有伊朗無人機遭美軍擊落。

(旺報 )