太可惡！花蓮1名葉姓男子，因不滿自己養的虎斑幼犬偷喝他的奶茶，一怒之下將小狗抓起重摔，導致小狗左後肢骨折，無辜成永久性殘疾，花蓮地方法院法官日前依違反動物保護法，判處葉男拘役40天，合併罰款20萬元。

判決書指出，葉男去年9月4日下午在家中花圃，看到飼養的虎斑幼犬偷喝他的奶茶，當下情緒失控，抓著狗就往地上重摔，導致幼犬左後肢骨股遠側端生長板骨折，送往動物醫院治療仍因傷重導致左後腳殘疾。

花蓮縣動植物防疫所獲報後會同吉安警分局偵辦，將葉男依違反動物保護法移送花蓮地檢署偵辦。起訴書指出，葉男摔狗行為造成小狗左後腳成殘，後因葉男認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決。

案經花蓮地院法官審理終結，法官認為小狗左後肢骨折傷害並非永久性，屬於肢體嚴重殘疾，而非器官功能喪失，依動保法判決葉男拘役40天併科20萬元罰金，拘役如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。

(中時 )