火腿隊與羅德隊交手，火腿在第4局一輪猛攻下取得4分領先，也將羅德先發投手佐佐木千隼打退場，由台灣好手陳冠宇擔任長中繼，投3局無失分，飆出3次三振，其中第6局隊友的超聰明守備抓到雙殺，火腿打者還一臉不知所措，助陳冠宇安全結束此局。

火腿隊在第4局接連5支安打及犧牲飛球攻下4分大局，而近11場比賽26支0的清宮幸太郎也終於突破低潮，敲出安打並帶有打點，也因此羅德緊急將先發投手換下，第5局由陳冠宇擔任中繼。

陳冠宇上場就讓火腿打者三上三下，還讓近況火燙的近藤健介吞下三振，第6局渡邊諒敲出安打，下一棒石井一成擺出短棒想執行戰術，不料卻觸擊成飛球，這時羅德隊捕手田村龍弘故意讓球落下，傳給補位到一壘的中村奨吾後，中村也非常聰明的選擇先觸殺一壘上沒推進的跑者渡邊諒，再踩壘包讓石井出局，賞給火腿雙殺，而渡邊諒仍一臉不解到底為何會出局。

這個Play歸功羅德隊選手非常了解棒球規則，聰明的「玩球」製造雙殺，除了當下僅一壘有跑者外，短打導致的飛球也不在高飛必死球的規則內，而飛球落地因此一壘跑者處於強迫進壘狀態，中村選擇先觸殺再踩壘封殺，完美達成雙殺。不過若當時中村先採了壘包，僅能抓到打者石井，渡邊諒不須強迫進壘因此仍占有一壘壘包，則僅能造成一人出局，羅德不管是捕手田村龍弘或是二壘手中村奨吾都非常有水準。

在隊友的幫助下，陳冠宇讓下一棒宇佐見真吾吞下三振順利結束此局。接著第7局續投，2人出局後遭西川遙輝與大田泰示連敲2支安打，接著面對近藤健介再賞一次三振，安全下莊。陳冠宇總計中繼3局投32球，挨3支安打不過也送出3次三振、無失分，自責分率降至2.11。

最後火腿靠4局拿下的4分一路領先，最終就以4比0戰勝羅德，火腿拿下近期的5連勝，羅德則是4連敗。

(中時電子報)