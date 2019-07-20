上半場一度爆冷落後印尼16分之多的中華白，靠著下半場瘋狂三分火力，以及隊長「大瀚」黃泓瀚的穿針引線，最後以97比76逆轉擊退印尼，黃泓瀚除了拿下生涯新高15助攻，另有7分、8籃板、5抄截，更誇張的是全場0失誤！

「我有傳這麼多助攻？連自己都不敢相信，大概是我相信外圍射手，包含林庭謙、陳昱瑞等人都投進不少球，」賽後一臉不敢置信的黃泓瀚表示，「我們上半場打得太自私，所以我希望下半場球可以流動，努力讓大家打出團隊。」

事實上，黃泓瀚還在中場休息時間集合全隊訓話，「當然我告訴大家，我們是二軍，因為要讓現場球迷看到希望，而非選擇對手，結果大家似乎聽進去了。」甚至賽後他被封為「追夢瀚」，代表他打球越來越像勇士球星卓雷蒙格林。

「其實我並沒有很喜歡卓雷蒙格林，因為我從小就是湖人球迷，所以我的偶像應該是拉瑪歐登，卻不希望跟他晚年境遇一樣，」黃泓瀚說，「我的菜鳥球季待在金酒，就是一直都打控球位置，所以才有這種表現，很感謝金酒教練團。」

除了黃泓瀚，林庭謙攻下全場最高20分，周桂羽也有13分，陳昱瑞11分，蘇士軒10分，中華白總教練桑茂森表示，「沒想到印尼上半場三分球那麼準，幸好寶兒教練(楊哲宜)提出下半場5分鐘內就追回來的要求，大家才重新振作。」

(中時電子報)