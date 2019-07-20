下周確定能盤據世界球后達137周的戴資穎，今天在印尼羽球公開賽迎戰世界排名第4的日將山口茜，此役山口茜的切球手感絕佳，小戴則顯得不在狀況內，失誤連連，只打31分鐘就以9比21、15比21落敗，衛冕夢碎無緣爭冠。

小戴過去與山口茜16次遭遇，從未有過單局得分個位數的狀況，讓今天的輸球格外異常，也不免令粉絲擔心小戴身體是否有狀況。今天交手過後，小戴生涯對山口茜的戰績變為10勝7敗，最近的3連勝也畫下休止符。

小戴開賽雖以接發切球直接得分，但山口茜過網即墜的斜線切球手感絕佳，連得6分，接著整場比賽就不曾落後給小戴過。小戴雖然奮力追趕，不過首局最多只有連得3分攻勢，甚至還有山口茜殺球眼看要掛網，卻翻網得分的傻眼狀況，首局只打13分鐘就分出勝負。

次局換邊，小戴狀況仍無起色，一開始就連丟4分，3比9落後時甚至挨了山口茜一波6比0猛攻，勝負幾已提前底定。小戴此時放手一搏，次局後段總算回敬一波8比3攻勢，但面對賽末點一記後場長球直接出界，還是讓山口茜收下決賽門票。

小戴雖輸，但因世界排名第2的奧原希望在8強出局，而世界第3的陳雨菲即使在印尼奪冠，下周最新積分仍少小戴460分，小戴在印尼雖然衛冕失敗，仍保住世界球后寶座。不過粉絲還是比較擔心小戴的身體狀況，對山口茜之戰明顯有問題，成為下周出征日本公開賽的隱憂。

(中時電子報)