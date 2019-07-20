龜山區坪頂鐵皮屋發生大火，目前消防人員搶救中。（甘嘉雯翻攝）
龜山區坪頂鐵皮屋發生大火，目前消防人員搶救中。（甘嘉雯翻攝）
民眾行經國道都可以看到大量濃煙冒出。（甘嘉雯翻攝）
民眾行經國道都可以看到大量濃煙冒出。（甘嘉雯翻攝）
龜山大火

龜山區坪頂發生連棟式鐵皮火警，消防局20日下午3點06分接獲民眾報案，指稱忠義路三段一處倉儲發生大火，連行經高速公路旁都能看到冒出的濃煙遮蔽大半個天空。

消防局第一大隊出動92名消防人員，消防車37輛、救護車1輛，總計38輛前往救災，現場回報無危險物品、無人員受傷受困，損失及起火原因待查。

(中時 )

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