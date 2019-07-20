龜山連棟式鐵皮屋大火 消防員急救災 16:052019/07/20 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 龜山區坪頂鐵皮屋發生大火，目前消防人員搶救中。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 龜山區坪頂鐵皮屋發生大火，目前消防人員搶救中。（甘嘉雯翻攝） 民眾行經國道都可以看到大量濃煙冒出。（甘嘉雯翻攝） 龜山大火 龜山區坪頂發生連棟式鐵皮火警，消防局20日下午3點06分接獲民眾報案，指稱忠義路三段一處倉儲發生大火，連行經高速公路旁都能看到冒出的濃煙遮蔽大半個天空。 消防局第一大隊出動92名消防人員，消防車37輛、救護車1輛，總計38輛前往救災，現場回報無危險物品、無人員受傷受困，損失及起火原因待查。 (中時 ) #救災 #人員 #消防局 #連棟式 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 丹娜絲輕颱生成 侯友宜北歐行喊卡周四返台 16:262019/07/16 政治 侯友宜縮短訪歐行程 明晨返台 04:102019/07/17 地方新聞 自小客摔落咖啡公路邊坡 4男1女輕傷 10:372019/07/18 社會 防洪賣命了 清潔人員當忍者龜深入箱涵暗渠清淤 11:402019/07/18 生活 強化中和社區防災能力 攜手建構健康安全城市 14:252019/07/18 社會 線西廢輪胎回收場鑑定出爐 大火竟是太陽能板惹禍 19:002019/07/18 生活 2回收場大火 留下環境毒瘤 04:102019/07/19 地方新聞 雨後大肚溪水暴漲 2釣客受困獲救 23:202019/07/19 社會 京都動畫大火 螺旋梯要命設計 04:102019/07/20 社會新聞 DC影集片場傳意外 1特效人員傷重不治 14:202019/07/20 娛樂 社會熱門新聞 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 2線3星警官偷腥 人妻羞認「2小時3發」 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 擦撞美艷少婦 色叔談賠償趁機撲倒她 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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