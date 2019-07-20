台南市長黃偉哲（左三）參加關廟無菸轉運站揭牌活動。（洪榮志攝）

台南市政府推動無菸環境，20日正式啟動無菸轉運站，未來全市有15處轉運站的戶外候車亭將列為法定禁菸場所，禁菸範圍依候車亭周圍地面紅色標線漆以內為主要禁菸場所，在2個月的宣導期過後，違者將依法開罰2000元以上1萬元以下罰鍰。

市府交通局、觀旅局與衛生局以「打造優質旅遊環境」為主軸共同推動的無菸轉運站，20日在關廟轉運站揭牌。市長黃偉哲表示，如同因應豪雨侵襲，治水的工作要做好，才能保障人民生命財產的安全；對於危害人體健康的菸害，同樣也需要做好防治，因此市府即日起在全市設置15處無菸轉運站。

黃偉哲還強調，禁菸場所並非只有室內，打造無菸社會是最終目標，戶外無菸轉運站便是公共場所轉型過程中的第一步，未來將一步一步繼續為市民打造無菸環境，共同守護大家的健康。

衛生局表示，依《菸害防制法》公告的無菸轉運站，禁菸範圍依候車亭周圍地面紅色標線漆以內為主要禁菸場所，除已在各運站設置醒目的禁菸告示牌，還將利用公車車頭跑馬燈、各方媒體及懸掛紅布條等方式告知民眾。

衛生局說，7月20日至9月20日為宣導期，相關單位會派稽查員到各區加強宣導，宣導期2個月；9月20日起，違規吸菸者將依《菸害防制法》處2000元以上1萬元以下罰鍰。

台南市15處的無菸轉運站，有高鐵歸仁轉運站及新營、新化、保安、玉井、佳里、善化、麻豆、白河、新市、關廟、後壁、永康、隆田、林鳳營等轉運站。

(中時 )